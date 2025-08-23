İzmir Çeşme'de 8 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltında

Olayın Detayları

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, insansız hava aracı tarafından Deliklikoy mevkisinde kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, 4'ü çocuk olmak üzere 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ayrıca, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi; şüpheliler ise jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesi.