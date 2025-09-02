DOLAR
İzmir Çiğli'de Ev Yangını: Daire Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir Çiğli Köyiçi Mahallesi'nde çıkan yangında Abdullah Ertuğrul'un oturduğu daire kullanılamaz hale geldi; alevler park halindeki otomobile de zarar verdi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 23:45
İzmir'in Çiğli ilçesi Köyiçi Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda bir daire kullanılamaz hale geldi, alevler yakındaki bir otomobile de zarar verdi.

Olay ve Tahliye

Yangın, 2 katlı binanın ikinci katındaki Abdullah Ertuğrul'un kiracı olarak oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Yangını fark eden Ertuğrul, eşi ve çocuğuyla evi tahliye etti.

Müdahale ve Hasar

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak daire kullanılamaz hale geldi. Binanın önünde park halinde bulunan otomobilde alevlerin sıçramasıyla hasar oluştu.

İnceleme

İtfaiye görevlilerinin incelemesinde yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

