İzmir'de 101 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Menderes, Çeşme ve Dikili kıyılarında Sahil Güvenlik ekipleri 101 düzensiz göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresi'ne teslim etti.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 11:03
Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri kıyılarda müdahale etti

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, Menderes ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu botlar tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, durdurulan hareketli botlardaki 5'i çocuk olmak üzere 87 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Ayrıca Dikili ilçesi Fransız koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler burada 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Tespit edilen toplam 101 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

