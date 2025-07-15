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İzmir'de 15 Temmuz Anma Töreni Gerçekleşti

İzmir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 12:15
İzmir'de 15 Temmuz Anma Töreni Gerçekleşti

İzmir'de 15 Temmuz Anma Programı

İzmir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği'nde anlam dolu bir anma programı gerçekleştirdi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından dua edildi.

Vali Elban'dan Anma Ziyareti

Oturdular, Vali Süleyman Elban Hava Şehitliği Ziyaretçi Defteri'ni imzaladı. Milli birliğin simgesi olan anmada, Vali Elban ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Katılımcılar

Programa, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, rektörler ve çeşitli siyasi parti ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

İzmir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği'nde anma...

İzmir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi. Programa, Vali Süleyman Elban (ortada) Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert (solda), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (sağda) ve protokol üyeleri katıldı.

İzmir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği'nde anma...

İzmir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi. Programa, Vali Süleyman Elban (ortada) Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert (solda), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (sağda) ve protokol üyeleri katıldı.

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