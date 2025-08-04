İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi

İzmir'de yaşanan kuraklık, barajlardaki su seviyelerini etkilediği gibi, bu durum su kesintilerine de yol açmaya başladı. Özellikle Konak ve Bornova ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, İZSU tarafından yapılan açıklamaları dikkatle takip ediyor.

Kesinti Tarihleri ve Sebebi

İZSU, altyapı çalışmaları sebebiyle 4 Ağustos 2025 tarihinin sabahından itibaren, tam 19 saat sürecek su kesintisinin duyurusunu yaptı. Kesintinin, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarındaki bağlantı çalışmaları nedeniyle gerçekleşeceği belirtildi.

Hangi Mahalleler Etkilenecek?

Kesintiden etkilenecek mahallelerin listesi de kamuoyuna açıklandı. İşte Konak ve Bornova ilçelerinde suların verilemeyeceği mahalleler:

Konak İlçesinde Su Verilemeyecek Mahalleler:

Saygı Mahallesi

Murat Mahallesi

Atamer Mahallesi

Anadolu Mahallesi

Boğaziçi Mahallesi

Huzur Mahallesi

Trakya Mahallesi

Çınartepe Mahallesi

Zeybek Mahallesi

Yavuz Selim Mahallesi

Millet Mahallesi

Cengiz Topel Mahallesi

26 Ağustos Mahallesi

Ulubatlı Mahallesi

Mehmet Akif Mahallesi

Mehtap Mahallesi

Ferahlı Mahallesi

İsmet Paşa Mahallesi

Levent Mahallesi

Bornova İlçesinde Su Verilemeyecek Mahalleler:

Çamkule Mahallesi

Meriç Mahallesi

Kesintiden etkilenen mahallerde yaşayan vatandaşların su ihtiyaçlarını önceden karşılamaları önerilmektedir.