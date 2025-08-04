İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi
İzmir'de yaşanan kuraklık, barajlardaki su seviyelerini etkilediği gibi, bu durum su kesintilerine de yol açmaya başladı. Özellikle Konak ve Bornova ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, İZSU tarafından yapılan açıklamaları dikkatle takip ediyor.
Kesinti Tarihleri ve Sebebi
İZSU, altyapı çalışmaları sebebiyle 4 Ağustos 2025 tarihinin sabahından itibaren, tam 19 saat sürecek su kesintisinin duyurusunu yaptı. Kesintinin, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarındaki bağlantı çalışmaları nedeniyle gerçekleşeceği belirtildi.
Hangi Mahalleler Etkilenecek?
Kesintiden etkilenecek mahallelerin listesi de kamuoyuna açıklandı. İşte Konak ve Bornova ilçelerinde suların verilemeyeceği mahalleler:
Konak İlçesinde Su Verilemeyecek Mahalleler:
- Saygı Mahallesi
- Murat Mahallesi
- Atamer Mahallesi
- Anadolu Mahallesi
- Boğaziçi Mahallesi
- Huzur Mahallesi
- Trakya Mahallesi
- Çınartepe Mahallesi
- Zeybek Mahallesi
- Yavuz Selim Mahallesi
- Millet Mahallesi
- Cengiz Topel Mahallesi
- 26 Ağustos Mahallesi
- Ulubatlı Mahallesi
- Mehmet Akif Mahallesi
- Mehtap Mahallesi
- Ferahlı Mahallesi
- İsmet Paşa Mahallesi
- Levent Mahallesi
Bornova İlçesinde Su Verilemeyecek Mahalleler:
- Çamkule Mahallesi
- Meriç Mahallesi
Kesintiden etkilenen mahallerde yaşayan vatandaşların su ihtiyaçlarını önceden karşılamaları önerilmektedir.