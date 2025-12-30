DOLAR
Talas Belediyesi, Akçakaya ve Endürlük'te 14 Villa Parselini Satışa Çıkardı

Talas Belediyesi, Akçakaya ve Endürlük'te 14 villa parselinin pazarlık satışına 2 Ocak Cuma 14.00'te devam ediyor; peşin yüzde 20 indirim ve 36 aya varan vade sunuluyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:45
Talas Belediyesi, Akçakaya ve Endürlük'te 14 villa parselinin satış süreci sürüyor

Talas Belediyesi tarafından Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde satışa sunulan toplam 14 prestijli villa parseli için süreç tüm hızıyla devam ediyor. Pazarlığa kalan 14 parsel arsanın satışına 2 Ocak Cuma günü saat 14.00'te devam edilecek.

Parseller ve ödeme koşulları

Satışa sunulan parsellerin dağılımı; Akçakaya'da 1 ve Endürlük'te 13 parsel şeklinde. Talas Belediyesi, villa sahibi olmak isteyenler için cazip ödeme alternatifleri sunuyor: Peşin ödemede yüzde 20 indirim uygulanırken, 36 aya varan vade imkânı sayesinde alımlar daha ulaşılabilir hale geliyor.

İhale ve iletişim bilgileri

İhaleye katılmak veya pazarlık süreciyle ilgili bilgi almak isteyenler, Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurarak ihale şartnamesi ve diğer detaylara ulaşabiliyor. Ayrıca süreçle ilgili bilgilere 437 00 54-55 (dahili 2420-2421-2422) numaralı telefondan ya da www.talas.bel.tr adresinden erişilebiliyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

