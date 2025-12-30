DOLAR
Büyüksimitci: 2026'da Öncelik Enflasyonun Kalıcı Kontrolü ve Ekonomik İstikrar

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2026'da enflasyonun kalıcı kontrolü ve ekonomik istikrarın sağlanmasını; yeşil/dijital dönüşüm, ihracat ve istihdam artışını vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:45
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin yeni yıl mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında 2026 yılına ilişkin beklenti ve hedeflerini paylaştı. Büyüksimitci, mesajında hem yerel hem de küresel gelişmelerin sanayi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sanayicilerimiz açısından zorlukların ön planda olduğu bir dönemi geride bırakıyoruz. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler, dünya ekonomisini olduğu gibi ülkemizi de etkiledi. Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, bölgemizdeki siyasi ve ekonomik kırılganlıkları artırdı. Yüksek enflasyon ortamı hepimizin alım gücünü zorladı. 2026 yılına girerken en büyük beklentimiz, enflasyonun kalıcı şekilde kontrol altına alınması ve ekonomik istikrarın güçlenmesidir. Kayseri Sanayi Odası olarak 2026 yılında da üyelerimizin rekabet gücünü artırmak ve kurumsal yapılarını güçlendirmek adına; yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, verimlilik ve e-ihracat gibi sanayi ve ticaretin geleceğini doğrudan ilgilendiren alanlara odaklanmayı sürdüreceğiz. Karşı karşıya kaldığımız sorunlara rağmen, ülke olarak bunların üstesinden gelecek güce ve iradeye sahibiz. İş dünyası olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yeni yılda da ihracat, üretim ve istihdam hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberlik içerisinde, istişare kültürüyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle gece gündüz demeden üretime ve ihracata katkı sunan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlendiği, savaşların bittiği bir yıl temenni ediyorum. Kıymetli üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor; 2026 yılının sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."

Büyüksimitci, mesajında enflasyonun kalıcı şekilde kontrol altına alınması ve ekonomik istikrarın güçlenmesinin 2026 için en büyük beklenti olduğunu belirtti. Ayrıca KAYSO olarak yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, verimlilik ve e-ihracat gibi alanlara odaklanmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

