İzmir'de 28 Firmaya 2,3 Milyon Lira Ceza

İzmir'de Uygunsuz Gıda Ürünlerine Ceza Yağdı

İzmir'de, son kullanma tarihi geçmiş ve etiketsiz ürünler satan 28 işletmeye toplamda 2 milyon 322 bin 682 lira ceza kesildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Bornova ve Kemalpaşa ilçelerindeki iki soğuk hava deposunda yaptıkları denetimlerde, dikkat çekici bir tabloyla karşılaştı.

Denetimlerde 67 Ton Uygunsuz Gıda Tespit Edildi

Ekipler, soğuk hava depolarını kiralayan işletmelere ait 67 bin 159 kilogram tüketime uygun olmayan gıda ürününü belirledi. Sonuç olarak, bu ürünlerin imha süreci de başlatıldı.

Bu denetimler, halk sağlığını koruma amacı güderken, İzmir'deki işletmelerin gıda güvenliği standartlarına uyum sağlaması gerektiğinin de altını çizmektedir.

İzmir'de son kullanma tarihi geçmiş, etiketsiz ve tüketilmeye uygun olmayan ürünleri bulunan 28 işletmeye 2 milyon 322 bin 682 lira ceza kesildi.

İzmir'de son kullanma tarihi geçmiş, etiketsiz ve tüketilmeye uygun olmayan ürünleri bulunan 28 işletmeye 2 milyon 322 bin 682 lira ceza kesildi.