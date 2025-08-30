DOLAR
İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması — Vali Süleyman Elban Konuştu

İzmir'de Balçova'da düzenlenen 30 Ağustos programında Vali Süleyman Elban, şehit ve gazilerle buluştu; Ege Ordusu bandosu Konak Atatürk Meydanı'nda konser verdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:28
İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması

İzmir Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen kutlama programında İzmir Valisi Süleyman Elban, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Elban'ın konuşması

Elban, konuşmasında 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu, egemenlik için kahramanca mücadele verildiğini

"Bugün herkesin gıptayla baktığı bir vatana ve Cumhuriyet'e sahibiz. Bugün biz çok rahat nefes alıyoruz, yavrularımızı kucaklıyoruz. Evimizde, ocağımızda huzurla oturuyoruz. Onlar evlerinden, ocaklarından, ailelerinden vazgeçtiler. Biz de onları şükran ve minnetle anıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eylemiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan tüm gazilerimize sağlıklı, huzurlu, uzun ömür diliyorum."

Protokol ve katılım

Programa, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, protokol üyeleri, kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Bando konseri

Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen konser, Konak Atatürk Meydanı'nda yapıldı. Konserde "İzmir'in Kavakları", "Bu Bayrak", "Hoş Gelişler Ola", "Biz Atatürk Gençleriyiz" ve "İzmir Marşı" seslendirildi.

Meydanı dolduran vatandaşlar marş ve türkülere eşlik etti; bazı katılımcılar konseri cep telefonlarıyla kayda aldı.

