DOLAR
40,94 0%
EURO
47,82 -0,2%
ALTIN
4.380,8 0,56%
BITCOIN
4.646.289,04 0,77%

İzmir'de 4 Motosiklet Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Karabağlar'da 4 motosikleti çaldıkları belirlenen iki şüpheli, güvenlik kameraları ve KGYS kayıtlarıyla tespit edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 13:13
İzmir'de 4 Motosiklet Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de 4 Motosiklet Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, farklı tarih ve adreslerde çalındığı belirlenen 4 motosiklet olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada iki zanlı tutuklandı.

Operasyon ve deliller

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan motosikletlerle ilgili çalışmada 32 iş yeri kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin motosikletleri çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheliler ve yargılama

Polis ekiplerince yakalanan şahısların B.Ö. (25) ve suça sürüklenen B.E.H. (13) olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca B.E.H.'nin iki hırsızlık suçundan aranmasının olduğu anlaşıldı.

Motosikletler sahiplerine teslim edildi

Ele geçirilen 4 motosiklet, polis ekiplerince yapılan doğrulamanın ardından sahiplerine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
2
Adana Yüreğir'de Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı
3
Bakan Göktaş Muğla'da: 81 İlde 'Terörsüz Türkiye' Kardeşlik Sofraları
4
İsrail Deyr el-Belah'da 200 Ailenin Sığınağını Bombaladı
5
TDT Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı Bişkek'te
6
Kütahya Gediz'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
7
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım