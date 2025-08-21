İzmir'de 4 Motosiklet Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, farklı tarih ve adreslerde çalındığı belirlenen 4 motosiklet olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada iki zanlı tutuklandı.

Operasyon ve deliller

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan motosikletlerle ilgili çalışmada 32 iş yeri kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin motosikletleri çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheliler ve yargılama

Polis ekiplerince yakalanan şahısların B.Ö. (25) ve suça sürüklenen B.E.H. (13) olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca B.E.H.'nin iki hırsızlık suçundan aranmasının olduğu anlaşıldı.

Motosikletler sahiplerine teslim edildi

Ele geçirilen 4 motosiklet, polis ekiplerince yapılan doğrulamanın ardından sahiplerine teslim edildi.