İzmir'de 48 milyon TL'lik rekor kırtasiye desteği: Ödemeler 8 Eylül 2025'te başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala İzmir'de ihtiyaç sahibi ailelere müjde geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime verdiği önemi göstererek 2025-2026 dönemi için toplam 48 milyon TL tutarında kırtasiye destek paketi açıkladı.

Hangi öğrenciler faydalanacak?

Belediyenin planlamasına göre kent genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokulda okuyan çocukları destekten yararlanacak. Bu yıl toplam 13 Bin 755 öğrencinin kapsandığı yardım programı kapsamında, her bir öğrenciye 3 bin 500 TL nakdi destek sağlanacak. Böylece yaklaşık 9 bin 454 ailenin eğitim masraflarına doğrudan katkı sağlanmış olacak.

Ödemeler İzmir Şehir Kartı'na yatırılacak

Ailelerin en çok merak ettiği ödeme takvimi de netleşti. Belediyeye göre yardımlar, ailelere hızlı ve pratik şekilde ulaştırılmak üzere İzmir Şehir Kartı hesaplarına yatırılacak. Belirlenen öğrenci başına 3 bin 500 TL tutarındaki destek, 8 Eylül 2025 tarihinde ailelerin kullandığı İzmir Şehir Kartı hesaplarına yüklenmiş olacak. Bu tarihten itibaren veliler, kartlarına yüklenen bakiye ile defter, kalem ve çanta gibi temel okul ihtiyaçlarını anlaşmalı kırtasiyelerden temin edebilecekler.

Rakamlar geçen yılı geride bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik desteği her yıl artıyor. Geçtiğimiz eğitim yılında 13 Bin 632 öğrenciye toplam 34 milyon 134 bin TL destek sağlayan belediye, bu yıl hem bütçeyi hem de faydalanan öğrenci sayısını yükselterek daha fazla aileye ulaştı. Bütçedeki yaklaşık 14 milyon TL artış, artan yaşam maliyetleri ve kırtasiye giderleri karşısında ailelere önemli bir rahatlama sunacak.

Yangın mağdurları da unutulmadı

Belediyenin sosyal yardım çalışmaları genel kırtasiye desteğiyle sınırlı kalmadı. 2024'te yaşanan Yamanlar Dağı yangınından etkilenen aileler de unutulmadı. Yangın felaketinden etkilenen 48 öğrenci için, genel destek paketine ek olarak toplam 174 bin TL tutarında ilave yardım yapıldığı duyuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu adımı, yeni döneme hazırlanan aileler için maddi destek sağlarken sosyal dayanışma anlayışını da güçlendiriyor.