İzmir'de 53 Düzensiz Göçmen Ele Geçirildi

İzmir'in Dikili İlçesinde Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Dikili bölgesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 53 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Göçmenlerin Yakalanması

Güvenlik güçlerinin internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, bölgedeki mobil radar sistemi, lastik bir botta bulunan bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

Daha sonra, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından durdurulan botta toplamda 53 göçmenin bulunduğu belirlendi.

İşlemler ve Teslimat

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.