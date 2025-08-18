İzmir’de 8 Saat Su Kesintisi: Konak ve Ödemiş’te Hangi Mahalleler Etkilenecek?

İzmir’de 8 Saat Sürecek Su Kesintisi

İZSU'dan açıklama

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kent merkezi ve bir ilçede eş zamanlı su kesintisi uygulanacak.

Konak ilçesi

Konak ilçesinde ana boru arızası nedeniyle başlatılan değişim çalışmaları sebebiyle Anadolu, Millet, Murat ve 26 Ağustos mahallelerinde 09.30 ile 17.30 arasında 8 saat su kesintisi yapılacak.

Ödemiş ilçesi

Ödemiş ilçesinde ise elektrik onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle Kemer Mahallesinde 09.00 ile 17.00 arasında 8 saat su verilemeyecek.

Vatandaşlara duyuru

İZSU, söz konusu çalışmaların eldeki arızaların giderilmesi ve altyapı yenilemesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.