İzmir'de 82 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 10 Kişi Kurtarıldı — 2 Gözaltı

İzmir'de 82 düzensiz göçmen yakalandı, 10 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri Seferihisar ve Çeşme kıyılarında operasyon düzenledi

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde yürütülen çalışmalarda toplam 82 düzensiz göçmen yakalandı ve 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Seferihisar açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta yapılan kontrolde, bottaki 17'si çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Çeşme kıyılarında ise Sahil Güvenlik uçağı tarafından karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Sahil Güvenlik Kolluk Destek timleri, bulundukları noktada 8'i çocuk olmak üzere 23 düzensiz göçmen yakaladı.

Aynı ilçede, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından karada oldukları belirlenen 1'i çocuk 10 düzensiz göçmen Uçburun mevkiinde ele geçirildi.

İnsansız hava aracının Çeşme açıklarında bir fiber teknede düzensiz göçmen grubu tespit etmesi üzerine bölgeye yönlendirilen bot ekibi, teknedeki 2'si çocuk 8 düzensiz göçmen ile birlikte teknedeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında göçmen kaçakçılığı iddiasıyla işlem yapıldığı bildirildi.

Öte yandan ilçeler açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçen ekipler, bottaki 10 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yakalanan ve kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde 82 düzensiz göçmen yakalandı, 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.