DOLAR
41,17 -0,06%
EURO
47,75 -0,65%
ALTIN
4.676,65 -0,03%
BITCOIN
4.577.247,64 0,19%

İzmir'de 82 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 10 Kişi Kurtarıldı — 2 Gözaltı

İzmir'de Seferihisar ve Çeşme kıyılarında Sahil Güvenlik 82 düzensiz göçmeni yakaladı, motor arızası yaşayan bir bottaki 10 kişi kurtarıldı; 2 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 00:29
İzmir'de 82 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 10 Kişi Kurtarıldı — 2 Gözaltı

İzmir'de 82 düzensiz göçmen yakalandı, 10 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri Seferihisar ve Çeşme kıyılarında operasyon düzenledi

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde yürütülen çalışmalarda toplam 82 düzensiz göçmen yakalandı ve 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Seferihisar açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta yapılan kontrolde, bottaki 17'si çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Çeşme kıyılarında ise Sahil Güvenlik uçağı tarafından karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Sahil Güvenlik Kolluk Destek timleri, bulundukları noktada 8'i çocuk olmak üzere 23 düzensiz göçmen yakaladı.

Aynı ilçede, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından karada oldukları belirlenen 1'i çocuk 10 düzensiz göçmen Uçburun mevkiinde ele geçirildi.

İnsansız hava aracının Çeşme açıklarında bir fiber teknede düzensiz göçmen grubu tespit etmesi üzerine bölgeye yönlendirilen bot ekibi, teknedeki 2'si çocuk 8 düzensiz göçmen ile birlikte teknedeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında göçmen kaçakçılığı iddiasıyla işlem yapıldığı bildirildi.

Öte yandan ilçeler açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçen ekipler, bottaki 10 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yakalanan ve kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde 82 düzensiz göçmen yakalandı, 10 düzensiz göçmen...

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde 82 düzensiz göçmen yakalandı, 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde 82 düzensiz göçmen yakalandı, 10 düzensiz göçmen...

İLGİLİ HABERLER

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: Venezuela kaynaklı gemiye saldırıda 11 kişi öldü
2
Ankara'da Hissedilen İs Kokusu: Kastamonu Yangınları ve Meteoroloji Uyarısı
3
Kayseri'de Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı
4
Kayseri'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
5
Kırıkkale'de Trafik Kazası: Bariyere Çarpan Otomobilde 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Sultangazi'de bıçaklı kavga: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
7
Bolu'da 9 polis, yakıt deposundaki şüpheli kokudan etkilendi

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter