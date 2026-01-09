İzmir'de akciğerini kaybeden hasta, omentum nakliyle sağlığına kavuştu

İzmir'de 57 yaşındaki Nesrin Bayırlı, sağ akciğerini kaybettikten sonra yapılan omental transpozisyon ile hava kaçağı kapatıldı, enfeksiyon temizlendi ve iyileşti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:33
İzmir'de akciğerini kaybeden hasta, omentum nakliyle sağlığına kavuştu

İzmir'de akciğerini kaybeden hasta, omentum nakliyle sağlığına kavuştu

Vaka ve tedavi süreci

İzmir'de yaşayan 57 yaşındaki Nesrin Bayırlı, yaklaşık 7 ay önce akciğerdeki hava kaçağı ve enfeksiyon nedeniyle iki kez özel bir hastanede ameliyat oldu. Kanser dışı nedenlerle yapılan müdahalelerin ardından beklenen iyileşme sağlanamadı; akciğer ile göğüs boşluğu arasında 'bronş fistülü' ve buna bağlı ağır enfeksiyon tablosu olan 'ampiyem' gelişti.

Enfeksiyon kontrol altına alınamayınca Bayırlı yaklaşık 5 ay boyunca göğüs tüpüyle yaşadı ve yoğun antibiyotik tedavisi gördü. Sürecin devamında hava kaçağı, sağ akciğerin kalan tek lobunun da tükenmesine ve işlevini yitirmesine yol açtı; hasta giderek kilo kaybetti ve genel durumu kötüleşti.

Riskli ameliyat kararı ve uygulanan yöntem

Vakanın yüksek risk taşıması nedeniyle birçok merkezde operasyon yapılamadı. Son olarak Medical Park İzmir Hastanesi'ne başvuran Bayırlı, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Öz ve ekibi tarafından değerlendirildi ve ameliyata alındı.

Operasyon sırasında ilk olarak enfeksiyon odağı haline gelmiş ve fonksiyonunu yitirmiş sağ akciğer dokusu temizlendi. Operasyonun en kritik aşamasında tıp literatüründe omental transpozisyon olarak bilinen yöntem uygulandı. Cerrahlar, karın bölgesindeki bol damarlı ve 'vücudun tamirci dokusu' olarak bilinen omentum dokusunu hazırladı ve karın ile göğüs arasında hiatus özofagus üzerinden açılan özel bir tünelle göğüs boşluğuna taşıdı.

Nakledilen canlı doku ile akciğerdeki fistül hattı güvenli şekilde kapatılarak desteklendi; böylece hava kaçağı sonlandırıldı ve dokunun sağladığı taze kan akımı sayesinde enfeksiyon tamamen kurutuldu. Operasyon sonrası 10 gün içinde enfeksiyon tablosu gerileyen Bayırlı hızla toparlandı ve yakın zamanda taburcu edilecek.

Uzman değerlendirmesi

Prof. Dr. Gürhan Öz, hastanın yaklaşık 6-7 ay önce sönme şikayetiyle başvurduğunu, gelişen enfeksiyon nedeniyle sağ taraftan iki lobunun alındığını ve ameliyat sonrası ampiyem tablosunun tedaviye yanıt vermediğini belirtti. Prof. Dr. Öz, hava kaçağının kesilmesinin hayati önem taşıdığını, tüm riskleri kabul eden hasta üzerinde ameliyat yapıldığını ve işlem sonrası kısa sürede hava kaçağının kesildiğini, enfeksiyonun kontrol altına alındığını söyledi.

Operasyonun zorlukları ve risk faktörleri

Prof. Dr. Öz, hastanın önceden romatoid artrit tanısı bulunduğunu ve kortizon kullandığını; bunun bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonun uzamasına ve sonuçta iki lobun alınmasına neden olduğunu vurguladı. Göğüs cerrahisinde en korkulan komplikasyonlardan birinin fistül gelişimi olduğunu, erken müdahalenin önem taşıdığını ve enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra masif hava kaçağını sonlandırmak üzere ciddi bir cerrahi girişim gerçekleştirildiğini belirtti.

Hastanın açıklamaları

Tedavi sürecinde büyük zorluklar yaşadığını ama pes etmediğini söyleyen Bayırlı, göğüs tüpünün çıkarılmasıyla rahat bir nefes aldığını ifade etti. Bayırlı, 'Yeniden doğmuş gibi hissediyorum' dedi ve süreçle ilgili olarak yürürken nefes alamama, göğüs ve sırt ağrıları gibi şikayetlerinin azaldığını, artık rahatça yürüyebildiğini, akıntısının kalmadığını belirtti. Doktor, hemşire ve hastaneye teşekkür etti.

MEDİCAL PARK İZMİR HASTANESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. GÜRHAN ÖZ VE EKİBİ İLE NESRİN...

MEDİCAL PARK İZMİR HASTANESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. GÜRHAN ÖZ VE EKİBİ İLE NESRİN BAYIRLI

MEDİCAL PARK İZMİR HASTANESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. GÜRHAN ÖZ

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner’den Kasık Fıtığı Uyarısı
2
Samsun'da Tüberküloza Karşı Online Takip: 300 Hasta Başarıyla Tamamlandı
3
Erciyes’te Kartpostallık Kar Görüntüleri: Kayseri Beyaza Büründü
4
Fırtına Sonrası Boğaz'da Balıkçılar Yeniden Denize Açıldı
5
Türkiye'de İlk: TBL1XR1 İçin Beyin Organoidi Araştırması Başlıyor
6
Altındağ’da 2026'nın İlk Mahalle Buluşması — Veysel Tiryaki Vatandaşlarla Buluştu
7
Siirt’te sağlık personeline verem eğitimi: Dr. Gizem Çil bilgilendirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları