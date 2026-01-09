İzmir'de akciğerini kaybeden hasta, omentum nakliyle sağlığına kavuştu

Vaka ve tedavi süreci

İzmir'de yaşayan 57 yaşındaki Nesrin Bayırlı, yaklaşık 7 ay önce akciğerdeki hava kaçağı ve enfeksiyon nedeniyle iki kez özel bir hastanede ameliyat oldu. Kanser dışı nedenlerle yapılan müdahalelerin ardından beklenen iyileşme sağlanamadı; akciğer ile göğüs boşluğu arasında 'bronş fistülü' ve buna bağlı ağır enfeksiyon tablosu olan 'ampiyem' gelişti.

Enfeksiyon kontrol altına alınamayınca Bayırlı yaklaşık 5 ay boyunca göğüs tüpüyle yaşadı ve yoğun antibiyotik tedavisi gördü. Sürecin devamında hava kaçağı, sağ akciğerin kalan tek lobunun da tükenmesine ve işlevini yitirmesine yol açtı; hasta giderek kilo kaybetti ve genel durumu kötüleşti.

Riskli ameliyat kararı ve uygulanan yöntem

Vakanın yüksek risk taşıması nedeniyle birçok merkezde operasyon yapılamadı. Son olarak Medical Park İzmir Hastanesi'ne başvuran Bayırlı, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Öz ve ekibi tarafından değerlendirildi ve ameliyata alındı.

Operasyon sırasında ilk olarak enfeksiyon odağı haline gelmiş ve fonksiyonunu yitirmiş sağ akciğer dokusu temizlendi. Operasyonun en kritik aşamasında tıp literatüründe omental transpozisyon olarak bilinen yöntem uygulandı. Cerrahlar, karın bölgesindeki bol damarlı ve 'vücudun tamirci dokusu' olarak bilinen omentum dokusunu hazırladı ve karın ile göğüs arasında hiatus özofagus üzerinden açılan özel bir tünelle göğüs boşluğuna taşıdı.

Nakledilen canlı doku ile akciğerdeki fistül hattı güvenli şekilde kapatılarak desteklendi; böylece hava kaçağı sonlandırıldı ve dokunun sağladığı taze kan akımı sayesinde enfeksiyon tamamen kurutuldu. Operasyon sonrası 10 gün içinde enfeksiyon tablosu gerileyen Bayırlı hızla toparlandı ve yakın zamanda taburcu edilecek.

Uzman değerlendirmesi

Prof. Dr. Gürhan Öz, hastanın yaklaşık 6-7 ay önce sönme şikayetiyle başvurduğunu, gelişen enfeksiyon nedeniyle sağ taraftan iki lobunun alındığını ve ameliyat sonrası ampiyem tablosunun tedaviye yanıt vermediğini belirtti. Prof. Dr. Öz, hava kaçağının kesilmesinin hayati önem taşıdığını, tüm riskleri kabul eden hasta üzerinde ameliyat yapıldığını ve işlem sonrası kısa sürede hava kaçağının kesildiğini, enfeksiyonun kontrol altına alındığını söyledi.

Operasyonun zorlukları ve risk faktörleri

Prof. Dr. Öz, hastanın önceden romatoid artrit tanısı bulunduğunu ve kortizon kullandığını; bunun bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonun uzamasına ve sonuçta iki lobun alınmasına neden olduğunu vurguladı. Göğüs cerrahisinde en korkulan komplikasyonlardan birinin fistül gelişimi olduğunu, erken müdahalenin önem taşıdığını ve enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra masif hava kaçağını sonlandırmak üzere ciddi bir cerrahi girişim gerçekleştirildiğini belirtti.

Hastanın açıklamaları

Tedavi sürecinde büyük zorluklar yaşadığını ama pes etmediğini söyleyen Bayırlı, göğüs tüpünün çıkarılmasıyla rahat bir nefes aldığını ifade etti. Bayırlı, 'Yeniden doğmuş gibi hissediyorum' dedi ve süreçle ilgili olarak yürürken nefes alamama, göğüs ve sırt ağrıları gibi şikayetlerinin azaldığını, artık rahatça yürüyebildiğini, akıntısının kalmadığını belirtti. Doktor, hemşire ve hastaneye teşekkür etti.

MEDİCAL PARK İZMİR HASTANESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. GÜRHAN ÖZ VE EKİBİ İLE NESRİN BAYIRLI