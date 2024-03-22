İzmir’de akılalmaz kaza: 5 otomobil 1 scooterın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Çiğli-Karşıyaka yolunda, Anadolu Caddesi üzerinde iki otomobil çarpıştı. A.K. İsimli şahsın kullandığı 35 ARZ 499 ve E.C.İ tarafından kullanılan 34 KD 5068 plakalı araçların çarpışması sonrası sürücüler, kaza tutanağı tutma amacı ile araçlarından indi. Tam bu esnada A.E. isimli kişinin yönetiminde olan 35 KA 8817 plakalı araç, 35 CDP 15 plakalı başka bir araca çarptı. Diğer yandan kaza için yardıma gelen 35 KE 8835 plakalı araç ise yolda yer alan elektrikli scootera çarptı.



Yaşanan olaylar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yapılan kontroller sonucu, elektrikli scootera çarpan araçta bulunan İsmail Taşdelen (31) ve Turan Taşdelen’in (58) hayatını kaybettiği öğrenildi. Elektrikli scooter sürücüsü A.B.S’nin de aralarında yer aldığı 7 kişi ise çevredeki hastanelere sevk edildi.