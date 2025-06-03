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İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde Atık Yığınları Sorunu Büyüyor

İzmir Bornova'daki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde sanayi atıkları çevre kirliliğine yol açıyor.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 18:30
İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde Atık Yığınları Sorunu Büyüyor

İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde Atık Yığınları Sorunu Büyüyor

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde, ayakkabı üretimi yapan işletmelerin bıraktığı sanayi atıkları nedeniyle bazı sokaklarda atık yığınları oluştu. Bu yığınlar, hem çevre kirliliğine hem de kötü kokuya yol açarken, yollara taşan atıklar araç geçişlerini de zorlaştırıyor.

Atıkların Yaydığı Tehdit

Özellikle Egemenlik Mahallesi 6155 Sokak'ta yaklaşık 100 metre boyunca yayılan atıklar nedeniyle, bazı noktalarda iki otomobilin yan yana geçemediği gözlemlendi. Bazı araçların atıkların altında kaldığı o sokakta, esnaf çevre kirliliğine ve yangın riskine dikkat çekerek, atıkların bir an önce toplanmasını istedi.

Çözüm Bekleniyor

Bornova Belediyesi sınırlarında yer alan bu bölgede, atıkların sanayi kaynaklı olması nedeniyle henüz toplanmadığı öğrenildi. Ayakkabıcılar Sitesi yönetiminin, atıkların imhası için lisanslı bir firmayla görüşme yaptığı bildirildi. Bölge halkı ve esnaf, bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı üretimi yapan işletmelerin...

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı üretimi yapan işletmelerin bıraktığı sanayi atıkları nedeniyle bazı sokaklarda atık yığınları oluştu, yollara taşan atıklar araç geçişini de zorlaştırdı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı üretimi yapan işletmelerin...

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı üretimi yapan işletmelerin bıraktığı sanayi atıkları nedeniyle bazı sokaklarda atık yığınları oluştu, yollara taşan atıklar araç geçişini de zorlaştırdı.

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