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İzmir'de Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri Düzenlendi

İzmir'de düzenlenen seminerler, bağımlılıkla mücadelede takım ruhunun önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 15:49
İzmir'de Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri Düzenlendi

İzmir'deki Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri

İzmir, bağımlılıkla mücadele konusunda önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı çerçevesinde her yıl 10 milyon öğrenciyi bilgilendirdiklerini açıkladı.

Bağımsızlık Seferberliği Semineri

Balçova'daki bir otelde düzenlenen "Bağımlılık Salgınına Karşı Bağımsızlık Seferberliği" seminerinde İzmir Valisi Süleyman Elban, bağımlılıkla mücadelenin önemine vurgu yaparak, önleyici hizmetlerin artırılacağı bilgisini paylaştı.

Dinç, bağımlılıkların özellikle gençler için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, "Toplumun geleceği tehlikede," şeklinde konuştu. Yeşilay olarak 105 yıllık bir geçmişle bağımlılıkla mücadelede aktif rol aldıklarını ifade eden Dinç, 120 şube, 105 danışmanlık merkezi ve 3 yatılı rehabilitasyon merkeziyle önemli bir yapı oluşturduklarını dile getirdi.

Mili Eğitim ile İş Birliği ve Eğitim Programı

Dinç, "Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber 10 yıldır büyük başarıyla sürdürdüğümüz Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ile anaokulundan üniversiteye kadar her yıl 10 milyonun üzerinde öğrenciye, 3 milyonun üzerinde anne babaya bağımlılık hakkında kritik bilgiler veriyoruz. Program, farklı yaş gruplarına özel materyallerle zenginleştirilmiştir," diye konuştu.

Takım Ruhu ile Çalışmak Semineri

Seminerlerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde "Takım Ruhu ile Çalışmak" başlıklı başka bir eğitim gerçekleştirildi. Dinç, bağımlılıkla mücadelede takım çalışmasının bireysel çabalara göre daha etkili olduğunu vurgulayarak, toplumun desteğinin bağımlı gençlerin kurtarılmasında kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, İzmir'in Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Bağımlılık...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, İzmir'in Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Bağımlılık Salgınına Karşı Bağımsızlık Seferberliği" seminerine katıldı. Mehmet Dinç, seminerde konuşma yaptı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, İzmir'in Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Bağımlılık...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, İzmir'in Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Bağımlılık Salgınına Karşı Bağımsızlık Seferberliği" seminerine katıldı. Mehmet Dinç, seminerde konuşma yaptı.

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