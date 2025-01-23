İzmir'de Cezaevinden Firar Eden Eş Kadını Bıçaklayarak Öldürdü

Olayın Detayları

İzmir'de korkunç bir cinayet yaşandı. Cezaevinden firar eden Hasan Ç. (26), eşi Melisa Ç.'yi (25) bıçakla öldürdü. Olay, Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde gerçekleşti.

Zanlı Yakaladı

Hasan Ç., 24 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası aldığı çeşitli suçlardan dolayı Afyonkarahisar'daki açık cezaevinde bulunuyordu. Firar ettikten sonra çaldığı otomobille İzmir'e gelen zanlı, eşini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.Ağır Yaralı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Melisa Ç., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Operasyonu

Olayın ardından polis ekipleri, Hasan Ç.'yi çok sayıda suç kaydı bulunan bir zanlı olarak takibe aldı ve saklandığı Karşıyaka'daki bir dere yatağında yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Ç. tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, zanlının eşini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçışı ve ağır yaralanan kadının hastaneye götürülmesi yer aldı.