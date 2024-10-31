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İzmir'de Cinsel İstismar İddiasıyla Tutuklama

İzmir'in Urla ilçesinde, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 59 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:11
İzmir'de Cinsel İstismar İddiasıyla Tutuklama

İzmir'de Cinsel İstismar Olayı

İzmir'in Urla ilçesinde, cinsel istismar suçlamasıyla bir kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesine, B.K. (59) adlı şahıs tarafından rahatsız edildiğini ve cinsel istismara uğradığını aktardı.

Ailenin Hareket Geçmesi

Ailenin durumu yetkililere bildirmesinin ardından, polis hemen harekete geçti ve şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet birimlerinde gerçekleştirilen işlemlerinin ardından B.K., yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.

Sonuç

Adliye sürecinin ardından, B.K. tutuklandı. Bu olay, bölgede cinsel istismar suçlarıyla mücadelede ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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