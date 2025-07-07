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İzmir'de Çöp Ev Temizliği: 2 Katlı Evden Kamyon Dolusu Çöp Çıktı

İzmir Bornova'da bir çöp ev, belediye ekiplerinin müdahalesiyle temizlendi; aileye sosyal destek hizmetleri sağlandı.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 11:28
İzmir'de Çöp Ev Temizliği: 2 Katlı Evden Kamyon Dolusu Çöp Çıktı

İzmir'de Çöp Ev Temizliği

İzmir'in Bornova ilçesinde, çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine ortaya çıkan çöp ev, belediye ekiplerinin koordinasyonu ile temizlendi. Altındağ Zafer Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde, 80 yaşındaki emekli çift, kızları ve yeğenleriyle birlikte yaklaşık 7 yıldır sağlıksız koşullar altında yaşamaktaydılar.

Mahalleli Durumu Yetkililere Bildirdi

Evden yayılan kötü kokular ve artan hijyen sorunları, mahalle sakinlerini endişelendirerek durumu yetkililere bildirmek zorunda bırakmıştı. Gelen ihbar üzerine, Bornova Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Temizlik ve Dezenfeksiyon Çalışmaları Başladı

Zabıta ve polis eşliğinde gerçekleştirilen kapsamlı temizlikte, evdeki çöp yığınları kamyonla tahliye edildi. Temizlik sonrası, çevrede dezenfeksiyon çalışmaları yapılarak alan yeniden hijyenik hale getirildi.

Aileye Sosyal Destek Hizmetleri Sağlandı

Temizliğin ardından, aile bireyleri sosyal destek hizmetlerine yönlendirildi. Bu süreç, yalnızca fiziki bir iyileştirme değil, aynı zamanda ailenin sosyal açıdan desteklenmesi açısından da büyük bir önem taşıyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde çevre sakinlerinin şikayeti üzerine ortaya çıkan çöp ev, belediye...

İzmir'in Bornova ilçesinde çevre sakinlerinin şikayeti üzerine ortaya çıkan çöp ev, belediye ekiplerinin müdahalesiyle temizlendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde çevre sakinlerinin şikayeti üzerine ortaya çıkan çöp ev, belediye...

İzmir'in Bornova ilçesinde çevre sakinlerinin şikayeti üzerine ortaya çıkan çöp ev, belediye ekiplerinin müdahalesiyle temizlendi.

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