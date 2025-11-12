İzmir'de Çöp Kavgası: Çiğli Harmandalı Yolu Kapattı

Çiğli Belediyesi ve mahalle sakinlerinden Büyükşehir'e sert tepki

Çiğli Belediyesi ile mahalle sakinleri, ilçenin çöp kamyonlarının Harmandalı yerine Menemen-Türkelli aktarma merkezine yönlendirilmesine tepki gösterdi. Tepkinin odağında, Harmandalı'na giden yolun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çöp kamyonlarına kapatılması yer aldı.

Vatandaşlar, Danıştay kararıyla kapatılan vahşi çöp depolama alanına çöp taşıyan tırların geçişini engellemek amacıyla yolu barikatla kapattı. Bölge halkı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği sürenin dolduğunu belirterek tesisin yeniden açılma ihtimaline karşı nöbet tutuyor.

Bakanlığın izni 31 Ekim'de uzatmaması sonrası mahalle sakinleri tesis önünde gece gündüz nöbet eylemi başlattı. Bugün, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız talimatıyla belediye ekipleri Harmandalı'na giden yolu kapattı; belediyeye bağlı çöp kamyonları yola barikat kurdu ve Büyükşehir'in kamyonlarının geçişine izin vermedi.

Bunun üzerine Büyükşehir kamyonları mahalle içinde konvoy oluşturdu, mahalle sakinleri sokağa inerek yolu tamamen trafiğe kapattı. Polis uyarısının ardından vatandaşlar eylemini sonlandırdı ancak bölge halkı tesisin yeniden faaliyete geçmemesi için nöbetlerini sürdürme kararlılığını koruyor.

Öne çıkan noktalar: Çiğli Belediyesi ile mahalle halkının Harmandalı savunması; Menemen-Türkelli aktarma merkezine yönlendirme nedeniyle artan gerilim; Danıştay kararı ve Bakanlığın 31 Ekim tarihli işlemine karşı devam eden nöbet.

