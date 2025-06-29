İzmir'de Çöplükten Ormana Sıçrayan Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir'de Yangına Müdahale Başladı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çöplükte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ve Orman Ekipleri Seferber Oldu

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın Galericiler Sitesine Sıçradı

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı. Yangını söndürmek için çaba gösteren vatandaşlar, alevlerin iş yerlerine ulaşmaması adına büyük bir mücadele veriyor.

Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden çıkartmaya çalışırken, emniyet ekipleri TOMA'larla yangına müdahale etmektedir. Yangın sonucunda çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın bölgesinden otoyola giden çıkış yolları kapatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı. Yangını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, alevlerin iş yerlerine sıçramaması için çaba harcıyor. Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden çıkarmaya çalışıyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı. Yangını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, alevlerin iş yerlerine sıçramaması için çaba harcıyor. Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden çıkarmaya çalışıyor.