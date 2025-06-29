DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.277.909,98 -0,16%

İzmir'de Çöplükten Ormana Sıçrayan Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir Gaziemir’de çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçradı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 18:03
İzmir'de Çöplükten Ormana Sıçrayan Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir'de Yangına Müdahale Başladı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çöplükte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ve Orman Ekipleri Seferber Oldu
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın Galericiler Sitesine Sıçradı

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı. Yangını söndürmek için çaba gösteren vatandaşlar, alevlerin iş yerlerine ulaşmaması adına büyük bir mücadele veriyor.

Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden çıkartmaya çalışırken, emniyet ekipleri TOMA'larla yangına müdahale etmektedir. Yangın sonucunda çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın bölgesinden otoyola giden çıkış yolları kapatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı. Yangını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, alevlerin iş yerlerine sıçramaması için çaba harcıyor. Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden çıkarmaya çalışıyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı. Yangını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, alevlerin iş yerlerine sıçramaması için çaba harcıyor. Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden çıkarmaya çalışıyor.

İLGİLİ HABERLER

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Oltu Taşı Ocağındaki Göçükte Hayatını Kaybeden Üç İşçinin Cenazesi Defnedildi
2
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in Cenazesi Giresun'da Defnedildi
3
Tekirdağ'da Yangın: 1500 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü
4
Afyonkarahisar'da Keklikler Kene ve Süne Avında Görev Alıyor
5
Sakarya'daki Orman Yangını Kontrol Altında, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
6
Çanakkale'de Yangın: 100 Dönüm Buğday ve 150 Dönüm Makilik Alan Zarar Gördü

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?