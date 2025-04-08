İzmir'de Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu: 17 Tutuklama

İzmir'de Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu

İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda, 17 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, yüksek kar vaadiyle ikna ettikleri devre mülk sahiplerinin mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek 100 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Operasyon ve Gözaltılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, devre mülk sahiplerine yönelik dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. İşlemler sırasında mobil bankacılık şifrelerini ele geçirmek hedefinde olan şüphelilerin yakalanması için İzmir, Balıkesir, Bursa, Manisa ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyon neticesinde, örgüt elebaşı Ş.Y. dahil olmak üzere toplam 25 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gözaltı işlemleri sırasında, yapılan aramalarda 10 bin dolar, bir miktar altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, adli makamlara sevk edilmesinin ardından 17'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık Yöntemleri

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin yabancı uyruklu kişiler üzerine çıkardıkları hatlarla devre mülk sahipleriyle iletişime geçip, işlem sırasında kod isimler kullandıkları belirlendi. Paravan şirketler aracılığıyla mağdurlara yurtiçi ve yurtdışında yetkilendirilmiş firmalar olduklarına dair kandırıcı bilgiler verildi.

Ayrıca, dolandırıcıların, farklı ülke vatandaşlarının vatandaşlık kazanmaları için devre mülk hisselerine yüksek meblağlarda satma ve kiralama teklifi yaparak, mağdurların mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri öğrenildi. Şüphelilerin, bu yöntemle toplam 100 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Polis ekiplerinin operasyonla ilgili soruşturması devam ediyor.