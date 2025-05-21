İzmir'de Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'de Trajik Kaza: Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, Halik Aksoy (38) adlı sürücünün kullandığı 35 Z 8476 plakalı traktör devrildi. Olay, Horzum Mahallesi Gencer mevkisinde gerçekleşti.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Aksoy'un traktörün altında kalarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Halik Aksoy'un cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu trajik kaza, bölgedeki çiftçileri ve tarım camiasını derinden etkiledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.