İzmir'de Doğal Gaz Borusunda Patlama, Trafiği Tamamen Aksattı

İzmir'de Doğal Gaz Patlaması Trafiği Felç Etti

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşanan bir doğal gaz borusu patlaması, bölgedeki trafiği ciddi şekilde aksattı. Altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen bu olay, kazı yapılan alanda büyük bir paniğe yol açtı.

Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemal Caddesi'nde yürütülen çalışmalar sırasında doğal gaz borusunda patlama gerçekleşti. Olayın hemen ardından ihbar üzerine bölgeye güvenlik ve onarım ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlama sonrası gaz akışını hemen keserek olası tehlikeleri minimize etti.

Patlama nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi trafiğe kapatıldı ve ekiplerin müdahale çalışmaları sürüyor. Olay anında bölgedeki vatandaşlar büyük bir sarsıntı hissettiklerini ifade ettiler.

Bölgedeki esnaflardan Vasfi Sulubaş, patlama anını şöyle aktardı: "Kepçenin çalışması sırasında doğal gaz ana borusunu patlattığını gördüm. Kepçe hemen çekildi, biz de güvenliğimiz için kepengimizi kapattık. Basınçlı gazın fışkırdığını gördüm."

Olayın ardından ekipler, hem güvenlik önlemlerini artırdı hem de hızlı bir şekilde onarım çalışmaları başlattı. Tedbirler kapsamında, bölgedeki vatandaşların güvenliği için ek önlemler alındı ve durum kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda meydana gelen patlama nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda meydana gelen patlama nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.