İzmir'de Dolandırıcılığa Hapis Cezası

İzmir'de Telefondan Dolandırıcılık Vakası

İzmir'de, kendilerini bankacı olarak tanıtıp bir kişinin hesabından kredi çekerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yargılanan iki sanığa hapis cezası verildi.

Olayın Gelişimi

Buca'da yaşayan Şerif Çil (38), 2022 yılında telefonla arandığında kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir kişinin, hesabından kredi çekildiğini ve iptal için bir linke tıklamasını istediğini belirtti.

Çil'in işlemden haberi olmadığını söylemesi sonrası dolandırıcılar, işlemin iptali için gerekli adımları atacaklarını bildirdi. Şerif Çil, gelen linke tıklayarak kendisinden istenenleri yerine getirdi. Kısa bir süre içinde hesabını kontrol ettiğinde 93 bin liralık bir kredi kullanıldığını fark etti.

Suç Duyurusu ve Yargılama Süreci

Hemen bankaya giden Çil, dolandırıldığını anlayarak suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonucunda D.Z ve K.İ gözaltına alındı ve kişiyi dolandırmak suçlamasıyla yargılandı.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, D.Z'ye 3 yıl 9 ay hapis cezası ve 96 bin 500 lira adli para cezası, K.İ'ye de 3 yıl 4 ay hapis ve 21 bin 660 lira adli para cezası verildi.

Mağdurun Duyguları ve Hukuki Süreç

Yaşanan olayın ardından ailevi ilişkilerinin bozulduğunu ve kredi borçlarını ödeyemediğini ifade eden Şerif Çil, bankanın kredi borcunun iptal edilmesini ve manevi tazminat davası açmayı düşündüğünü belirtti.

Avukatın Değerlendirmesi

Avukat Ali Onar, internet bankacılığının yaygınlaşmasıyla dolandırıcılık olaylarının arttığını belirterek müvekkilinin yaşadığı durumda bankanın da sorumluluğu olduğunu vurguladı. Onar, "Asgari ücretle çalışan bir işçinin hesabından yüksek miktarlarda kredi çekilmesi ve paranın başka hesaplara aktarılması nitelikli dolandırıcılık olarak kabul edilmektedir," dedi.

İzmir'de kendilerini bankacı olarak tanıtıp bir kişinin hesabından kredi çekerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi. Davacının avukatı Ali Onar, AA muhabirine açıklama yaptı.