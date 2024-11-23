DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.402.070,21 0,64%

İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Yabancı Tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 3 yabancı uyruklu dolandırıcı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:29
İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Yabancı Tutuklandı

Menemen'de Dolandırıcılara Geçit Yok

İzmir'in Menemen ilçesinde, 75 yaşındaki İ.C.'yi dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 Suriye uyruklu şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayın Gelişimi

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, İ.C.'nin dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan yaşlı adam, tarafından dolandırıldığını bildirdi.

Ekipler, gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonrasında şüphelilerin adreslerini belirledi. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli İzmir’in Bayraklı ilçesinde, diğer şüpheli ise Uşak'ta yolcu otobüsünde yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda 1 milyon 650 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dolandırıcılık Yöntemi

Şüphelilerin, İ.C.'yi telefonla arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları, bir kuyumcu soygunuyla ilgili yürütülen bir soruşturmada parmak izlerinin tespit edildiğini söyledikleri ve ardından elindeki altınları inceleme bahanesiyle alarak kayıplara karıştıkları öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'in Menemen ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 75 yaşındaki kişiyi...

İzmir'in Menemen ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 75 yaşındaki kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 1 milyon 650 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonist Lobilerden Gelen Baskılara Direniyoruz
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Onur Günay'ın Cenaze Törenine Katıldı
3
Güney Kore, Sado Adası Anma Etkinliğine Katılmayacak
4
23 Kasım 2024: Bugünün Öne Çıkan Etkinlikleri ve Gelişmeleri
5
Muğla'da Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Başladı
6
Gazze Hastanesi Müdürü'nden Uluslararası Topluma Acil Müdahale Çağrısı
7
Filipinler'de Koalisyon Çatlağı Derinleşiyor: Sara Duterte'nin Şok Eden İddiası

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı