İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Yabancı Tutuklandı

Menemen'de Dolandırıcılara Geçit Yok

İzmir'in Menemen ilçesinde, 75 yaşındaki İ.C.'yi dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 Suriye uyruklu şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayın Gelişimi

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, İ.C.'nin dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan yaşlı adam, tarafından dolandırıldığını bildirdi.

Ekipler, gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonrasında şüphelilerin adreslerini belirledi. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli İzmir’in Bayraklı ilçesinde, diğer şüpheli ise Uşak'ta yolcu otobüsünde yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda 1 milyon 650 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dolandırıcılık Yöntemi

Şüphelilerin, İ.C.'yi telefonla arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları, bir kuyumcu soygunuyla ilgili yürütülen bir soruşturmada parmak izlerinin tespit edildiğini söyledikleri ve ardından elindeki altınları inceleme bahanesiyle alarak kayıplara karıştıkları öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'in Menemen ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 75 yaşındaki kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 1 milyon 650 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.