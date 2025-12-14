DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.842.605,28 0,09%

İzmir'de dolmuş 200 metre ters şeritte ilerledi

İzmir'de Pınarbaşı-Eski Çamlık hattındaki dolmuş, Gürçeşme Caddesi'nde 200 metre boyunca ters şeritte ilerledi; anlar zabıta dronuna kaydedildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:36
İzmir'de dolmuş 200 metre ters şeritte ilerledi

İzmir'de dolmuş 200 metre ters şeritte ilerledi

İzmir'de bir dolmuş şoförünün trafik kurallarını hiçe saydığı anlar, zabıta ekiplerinin dron kamerasına yansıdı. Olay, Konak ilçesi Gürçeşme Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetim sırasında tespit edildi.

Olayın Detayları

İddialara göre, Pınarbaşı-Eski Çamlık hattında çalışan bir yolcu minibüsü, kendi şeridindeki araç kuyruğunu beklememek için ani bir manevra yaparak ters şeride geçti. Sürücü, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden yaklaşık 200 metre boyunca ters şeritte ilerleyerek hem yolcuların hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

Görüntüler ve Denetim

Sürücünün kuralları ihlal ettiği anlar, denetimi yürüten zabıta ekiplerinin dron kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yoğunluktan kaçmak amacıyla yapılan şerit ihlalinin tehlikeli bir sürüşe dönüştüğü görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma veya ceza uygulaması hakkında resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Trafikten kaçan dolmuş 200 metre ters şeritte ilerledi

Trafikten kaçan dolmuş 200 metre ters şeritte ilerledi

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya: Kırmızı Bültenle 20 Uluslararası, 4 Ulusal Seviyede Aranan Suçlu Türkiye’ye Getirildi
2
Kültepe'de 4 bin 500 Yıllık Kurutulmuş Meyveler: Elma, Üzüm ve Kızılcık
3
Çiğdem Yaylası beyaza büründü: Hendek'te kartpostallık kar manzarası
4
Hakkâri Valisi Ali Çelik’ten Şehit Er Halit Tatlı Ailesine Ziyaret
5
Bursa Karacabey'de Trafik Kazası: 15 Yaşındaki Furkan Altın Hayatını Kaybetti
6
Adana'da Otomobil Patladı: Sürücü İsmail Hakkı Doğan Hayatını Kaybetti
7
Igudesman & Joo ile 25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Görkemli Final

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama