İzmir'de dolmuş 200 metre ters şeritte ilerledi

İzmir'de bir dolmuş şoförünün trafik kurallarını hiçe saydığı anlar, zabıta ekiplerinin dron kamerasına yansıdı. Olay, Konak ilçesi Gürçeşme Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetim sırasında tespit edildi.

Olayın Detayları

İddialara göre, Pınarbaşı-Eski Çamlık hattında çalışan bir yolcu minibüsü, kendi şeridindeki araç kuyruğunu beklememek için ani bir manevra yaparak ters şeride geçti. Sürücü, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden yaklaşık 200 metre boyunca ters şeritte ilerleyerek hem yolcuların hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

Görüntüler ve Denetim

Sürücünün kuralları ihlal ettiği anlar, denetimi yürüten zabıta ekiplerinin dron kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yoğunluktan kaçmak amacıyla yapılan şerit ihlalinin tehlikeli bir sürüşe dönüştüğü görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma veya ceza uygulaması hakkında resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

