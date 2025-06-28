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İzmir'de Düğünde Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düğünde havaya ateş etmek için silah alan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 20:42
İzmir'de Düğünde Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Düğünde Silahla Havai Fişek Gibi Olay

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düğün esnasında havaya ateş etmek üzere silah temin eden 4 şüpheli hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Doğançay Mahallesi'nde düğün için silah aldıkları belirlenen B.Ç. (24), A.Ç. (20), E.F.Y. (24) ve S.Z. (21) üzerinde operasyon düzenledi.

Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirdikleri aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 3 pompalı tüfek ve havalı tabanca ile birlikte bu silahlara ait tam 361 fişek ele geçirdi. Olay sonrasında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğünde gerçekleştirilen işlemlerin ardından E.F.Y. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler A.Ç. ve S.Z. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. B.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düğünde havaya ateş etmek için silah alan 4 şüpheliden 2'si...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düğünde havaya ateş etmek için silah alan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız 2 tabanca, 3 pompalı tüfek ve havalı tabanca ile bu silahlara ait 361 fişek ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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