İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 18 Kurtarıldı, 30 Yakalandı

İzmir'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyon

İzmir, Türkiye - İzmir'de gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte, düzensiz göçmenlere ilişkin önemli gelişmeler yaşandı. 8'i çocuk olan toplam 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 30 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlikten Kritik Müdahale

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, Seferihisar ilçesi açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınmasının ardından, hemen bölgeye bir Sahil Güvenlik gemisi gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 çocuk dahil 18 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde kurtardı.

Karaburun ve Çeşme'deki Gelişmeler

Karaburun bölgesinde de benzer bir operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, burada durdurdukları lastik botta 2'si çocuk olmak üzere 13 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısını yakaladı. Aynı zaman diliminde Çeşme ilçesi çevresinde yapılan arazi taramalarında toplam 17 düzensiz göçmen de yakalandı.

İşlemler ve Yasal Süreç

Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri, ilgili yasal süreçlerin başlatılması amacıyla İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönlendirilmek üzere tamamlandı.