İzmir'de Eşini Öldüren Sanığın Davasında Tanıklar Dinlendi

İzmir'deki Cinayet Davasında Tanık İfadeleri Alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, boşanma davası açmak için buluştukları adliyenin önünde Neşe K'yi bıçakla öldüren sanık A.K. hakkında devam eden davada önemli gelişmeler yaşandı. Söz konusu davanın ilk duruşması İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmaya Katılanlar

Duruşmaya tutuklu sanık A.K. ile taraf avukatları katıldı. Olayın görgü tanıkları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlendi. Tanıklardan S.S., olay günü gürültüleri duyduğunu fakat olay anını görmediğini belirtti. Ayrıca, maktulü yerde yatar halde gördüğünü ve müdahale etmeye çalıştığını ifade etti.

Tanıkların Görüşleri

Tanık S.S., "Maktulü daha sonra ön büroya aldılar. Kucağıma alıp tampon yaptım. Sanığın maktulü vurduğunu görmedim. Kucağıma aldığımda annesi yanıma geldi ve çok ağlıyordu," diye belirtti. Adliyede mübaşir olarak görev yapan A.A. da olayı görmediğini söyledi. Sanık A.K. ise duruşmada herhangi bir savunma yapmadı.

Mahkeme Kararı

Mahkeme başkanı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Olayın Gelişimi

3 Kasım 2023 tarihinde yaşanan olayda, sanık A.K., boşanma davası için buluştukları adliyenin önünde eşi Neşe K'yi bıçakla öldürmüş, kayınbiraderi ve kayınpederiyle birlikte olaya müdahalede bulunan iki polisi de yaralamıştı. A.K., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, A.K. hakkında "eşi kasten öldürmek", "görevi yaptırmamak için direnme", "3 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, iki kez müebbet ile 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.