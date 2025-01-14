İzmir'de Eşini Öldüren Sanığın Davasında Tanıklar Dinlendi

İzmir'de boşanma davası için adliyede eşi Neşe K'yi bıçakla öldüren A.K.'nin davasında tanık ifadeleri alındı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:08
İzmir'de Eşini Öldüren Sanığın Davasında Tanıklar Dinlendi

İzmir'deki Cinayet Davasında Tanık İfadeleri Alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, boşanma davası açmak için buluştukları adliyenin önünde Neşe K'yi bıçakla öldüren sanık A.K. hakkında devam eden davada önemli gelişmeler yaşandı. Söz konusu davanın ilk duruşması İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmaya Katılanlar

Duruşmaya tutuklu sanık A.K. ile taraf avukatları katıldı. Olayın görgü tanıkları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlendi. Tanıklardan S.S., olay günü gürültüleri duyduğunu fakat olay anını görmediğini belirtti. Ayrıca, maktulü yerde yatar halde gördüğünü ve müdahale etmeye çalıştığını ifade etti.

Tanıkların Görüşleri

Tanık S.S., "Maktulü daha sonra ön büroya aldılar. Kucağıma alıp tampon yaptım. Sanığın maktulü vurduğunu görmedim. Kucağıma aldığımda annesi yanıma geldi ve çok ağlıyordu," diye belirtti. Adliyede mübaşir olarak görev yapan A.A. da olayı görmediğini söyledi. Sanık A.K. ise duruşmada herhangi bir savunma yapmadı.

Mahkeme Kararı

Mahkeme başkanı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Olayın Gelişimi

3 Kasım 2023 tarihinde yaşanan olayda, sanık A.K., boşanma davası için buluştukları adliyenin önünde eşi Neşe K'yi bıçakla öldürmüş, kayınbiraderi ve kayınpederiyle birlikte olaya müdahalede bulunan iki polisi de yaralamıştı. A.K., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, A.K. hakkında "eşi kasten öldürmek", "görevi yaptırmamak için direnme", "3 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, iki kez müebbet ile 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrailli ailelerden Savunma Bakanı Katz'a Tepki: 'İsimler Neden Listede Yok?'
2
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Türkiye, Bizim İçin Önemli Bir Ortak
3
İzmir'de Eşini Öldüren Sanığın Davasında Tanıklar Dinlendi
4
İsrail Ordusu Gazze'de Bir Gazeteciyi Daha Katletti: Ölü Sayısı 204'e Yükseldi
5
Steinmeier: Avrupa’da Özgürlükler Rusya Tehdidi Altında
6
Özgür Özel, En Düşük Emekli Aylığını Hedef Aldı: Sefalet Maaşına Karşı Duracağız
7
İskender Pala'nın Japon Gelini Rena Saito Müslüman Oldu

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!