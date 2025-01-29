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İzmir'de Eşini Tehdit Eden Baba Tahliye Oldu

İzmir'de eşinin çocuğuna bıçak dayayan baba hakkında tahliye kararı verildi. Sanık, olaydan pişman olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:39
İzmir'de Eşini Tehdit Eden Baba Tahliye Oldu

İzmir'de Eşini Tehdit Eden Baba İçin Tahliye Kararı

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba Ş.A. hakkında tahliye kararı verildi. Hakkında 'kasten yaralama' ve 'silahla tehdit' suçlarından dava açılan sanığın yargılanması İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Ş.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık, yaptığı savunmada olaylardan duyduğu pişmanlığı dile getirdi ve eşi tarafından aldatıldığı iddialarında bulundu.

Mağdur çocuğun avukatı Nevraz Zeliha Sığın, sanığın çocuklarına karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediğini belirterek mahkemeye görevsizlik talebinde bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı ise sanığın cezaevinde geçirdiği süreyi göz önüne alarak tahliyesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme Kararı ve Uyarılar

Mütalaanın ardından mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi. Hakim, görevsizlik talebini reddederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Ayrıca hakim, sanığa benzer bir suç durumunda yeniden tahliye edilmeyeceği ve çocuklarına düzgün bir babalık yapması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Olayın Detayları: Burdur'da yaşayan F.A. (26), İzmir'de boşanma aşamasındaki kocası Ş.A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayayarak tehdit ettiğine dair şikayette bulunmuştu. 18 Kasım 2024'te polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.A. tutuklanmıştı.

Sanığın yanında bulunan çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı açıklanmıştı. Ş.A. hakkında, çocuğu B.A'ya yönelik 'kasten yaralama' ve 'silahla tehdit' suçundan toplamda 6,5 yıl, eşi F.A'ya karşı 'silahla tehdit' suçundan ise 2 yıla kadar olmak üzere toplam 8,5 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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