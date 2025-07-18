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İzmir'de Eylemler Sona Erdi: İşçiler Görüşme Sonrası İşlerine Dönüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan işçiler, yapılan görüşme sonrası eylemlerini sonlandırdı ve işlerine geri dönme sözü aldı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 21:00
İzmir'de Eylemler Sona Erdi: İşçiler Görüşme Sonrası İşlerine Dönüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan işçiler, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) önderliğinde başlattıkları eylemlerini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile yapılan görüşmenin ardından sonlandırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştirakleri İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde işten atılan işçiler, on gündür sürdürdükleri protesto kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde toplandı.

Sık sık slogan atan işçiler, daha sonra Kültürpark'ta bulunan Belediyenin Meclis Toplantı Binası'na yürüdü ve burada oturma eylemi gerçekleştirdi.

Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, konuşmasında işçilerin tehdit edildiğini öne sürdü. Atalay, haksız yere işten çıkarılan 368 işçinin durumuna dikkat çekerek, "İzmir Büyükşehir Belediyesinde işçi kıyımı var. Bu adaletsizliktir, haksızlıktır. Cemil Tugay, halka yalan beyanlarda bulunma. Hodri meydan. Biz geliyoruz, her yerdeyiz. İstediğin yerde görüşelim." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından Başkan Cemil Tugay, sendika şube başkanlarıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, görüşmenin olumlu sonuçlandığını açıkladı. Atalay, Eylül ayında maaşlara yapılacak zammın Ocak ayına ertelendiğini ve işten çıkarılan işçilerin işlerine geri alınacağının sözünü aldıklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan işçiler, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri...

İzmir Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan işçiler, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) öncülüğünde başlattıkları eylemlerini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile yapılan görüşmenin ardından sonlandırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan işçiler, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri...

İzmir Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan işçiler, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) öncülüğünde başlattıkları eylemlerini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile yapılan görüşmenin ardından sonlandırdı.

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