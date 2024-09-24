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İzmir'de FETÖ Operasyonunda 15 Gözaltı

İzmir merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 12 ilde 15 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:57
İzmir'de FETÖ Operasyonunda 15 Gözaltı

İzmir Merkezli FETÖ Operasyonu

İzmir'de gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir operasyonla, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde 15 kişi gözaltına alındı. Bu operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör suçları soruşturmasının bir parçasıdır.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyon kapsamında aralarında 7 muvazzaf asker, 1 emekli asker, 1 sivil memur ve darbe girişiminin ardından ilişkileri kesilen 6 askeri okul öğrencisinin de bulunduğu toplam 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eş Zamanlı Operasyon

Jandarma ve polis ekipleri, 12 ilde eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyon sayesinde belirtilen şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınanların emniyet ve jandarma süreçlerinin sürdüğü belirtiliyor.

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