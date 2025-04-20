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İzmir'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

İzmir'de düzenlenen yürüyüşle, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 18:43
İzmir'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

İzmir'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla büyük bir yürüyüş düzenlendi.

Basmane Meydanı'nda toplanan kalabalık, Türk ve Filistin bayrakları ile döviz ve pankartlar taşıyarak yürüyüşe geçti. "Gazze ölüyor insanlık susuyor", "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "İzmir uyuma Filistin'e sahip çık" gibi sloganlar atarak Konak Meydanı'na doğru ilerlediler.

Yürüyüşe, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ve İSTOK Dönem Başkanı Gökhan Temur gibi önde gelen isimler de katıldı.

İSTOK Dönem Başkanı Temur'un Açıklamaları

Konak Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Temur, "Filistin'e yönelik saldırılar sadece bir coğrafyayı değil, insanlığı hedef alıyor. Filistin davası, sadece bir halkı savunmak değil, barışı ve adaleti de savunmaktır" dedi.

Temur, İsrail'in saldırılarının sonuçlarına dikkat çekerek, 7 Ekim 2023'ten bu yana, 50 binden fazla masum sivilin hayatını kaybettiğini ve 115 binden fazla kişinin yaralandığını belirtti. "Saldırılar özellikle çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazetecileri hedef alıyor. Gazze'deki sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda" diye ekledi.

Uluslararası kamuoyunun sessizliğini eleştiren Temur, "Uluslararası kuruluşlar ne yazık ki sessiz. Bu zulme en fazla destek veren ülkelerden birini aslında tanıyoruz" dedi ve uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Etkinliğe katılan Filistinli Kemal Abu Avan ise Türkiye'ye olan teşekkürlerini dile getirerek, "Tarih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasına olan desteğini asla unutmayacak" ifadelerini kullandı.

Yürüyüş, İzmir'de Filistin'e olan destek ve uluslararası dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları (İSTOK) öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını...

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları (İSTOK) öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Basmane Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, üzerinde İsrail aleyhine ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlarla yürüyüşe geçti. "Gazze ölüyor insanlık susuyor", "Katil İsrail Filistin'den defol", "İzmir uyuma Filistin'e sahip çık" sloganları atan kalabalık Konak Meydanı'na yürüdü.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları (İSTOK) öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını...

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları (İSTOK) öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Basmane Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, üzerinde İsrail aleyhine ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlarla yürüyüşe geçti. "Gazze ölüyor insanlık susuyor", "Katil İsrail Filistin'den defol", "İzmir uyuma Filistin'e sahip çık" sloganları atan kalabalık Konak Meydanı'na yürüdü.

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