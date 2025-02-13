İzmir'de Firari FETÖ Hükümlüsü A.Ş. Yakalandı

İzmir Kemalpaşa'da FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ş. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Polis Ekipleri Operasyon Düzenledi
Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.Ş'nin (50) Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, belirlenen adrese başarılı bir operasyon düzenleyerek, A.Ş'yi saklandığı çatı katında gözaltına aldı.
M.S. Hakkında Adli İşlem Başlatıldı
Öte yandan, hükümlüyü sakladığı belirlenen M.S. (59) hakkında ise “suçluyu kayırma” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi
Operasyon çerçevesinde, A.Ş'nin babasının ikametinde yapılan aramada ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.