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İzmir'de Firari FETÖ Hükümlüsü A.Ş. Yakalandı

Kemalpaşa'da 7 yıl 6 ay hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü A.Ş. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:44
İzmir'de Firari FETÖ Hükümlüsü A.Ş. Yakalandı

İzmir Kemalpaşa'da FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ş. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Polis Ekipleri Operasyon Düzenledi

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.Ş'nin (50) Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, belirlenen adrese başarılı bir operasyon düzenleyerek, A.Ş'yi saklandığı çatı katında gözaltına aldı.

M.S. Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Öte yandan, hükümlüyü sakladığı belirlenen M.S. (59) hakkında ise “suçluyu kayırma” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi

Operasyon çerçevesinde, A.Ş'nin babasının ikametinde yapılan aramada ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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