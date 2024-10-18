DOLAR
34,24 -0,43%
EURO
37,22 -0,51%
ALTIN
2.990,61 -1,27%
BITCOIN
2.354.949,65 -2,73%

İzmir'de Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Tuvalet Görünümlü Gizli Bölmede Yakalandı

İzmir Buca'da, uyuşturucudan aranan bir hükümlü yaratıcı bir gizlenme yöntemiyle yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 18:49
İzmir'de Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Tuvalet Görünümlü Gizli Bölmede Yakalandı

İzmir Polisi Tuvalet Görünümlü Gizli Bölmede Firariyi Ele Geçirdi

İzmir'in Buca ilçesinde, firari olarak aranan bir hükümlü, evin banyosunda tuvalet olarak tasarlanmış ve kumandayla açılan gizli bir bölümde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbar sonucunda C.A. ve N.A.'nın bulunduğu adrese baskın düzenledi.

Yapılan arama sırasında evde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, ekibin dikkatini banyodaki klozetin arkasında yer alan dikkat çekici dekorasyon uygulaması çekti. Metal bir parçanın varlığı, polislerin şüphelenmesine neden oldu.

Gizli Bölme Ortaya Çıktı

Klozetin arkasındaki iki menteşeyi fark eden narkotik polisleri, tuvalet görünümlü gizli bölmeyi açığa çıkardı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda söz konusu gizli bölmenin kumandayla açıldığı belirlendi. Bu bölümde, hakkında 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan C.A. ile birlikte, poşet içerisinde 3 bin 612 sentetik ecza ve 3 tüfek ele geçirildi.

C.A. ve N.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanma kararı alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde firari olarak aranan hükümlü, evin banyosunda tuvalet şeklinde tasarlanan...

İzmir'in Buca ilçesinde firari olarak aranan hükümlü, evin banyosunda tuvalet şeklinde tasarlanan ve kumandayla açılan bölmede yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde firari olarak aranan hükümlü, evin banyosunda tuvalet şeklinde tasarlanan...

İzmir'in Buca ilçesinde firari olarak aranan hükümlü, evin banyosunda tuvalet şeklinde tasarlanan ve kumandayla açılan bölmede yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde firari olarak aranan hükümlü, evin banyosunda tuvalet şeklinde tasarlanan...

İzmir'in Buca ilçesinde firari olarak aranan hükümlü, evin banyosunda tuvalet şeklinde tasarlanan ve kumandayla açılan bölmede yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Tekin, Siirt'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi
2
Bağcılar Kitap Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı
3
Hamas, Mahmud Hamdan'ın Ölümüyle İlgili Açıklama Yaptı
4
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sert Tepki
5
Aydın'da Hırsızlık Şüphelisi 3 Kadın Tutuklandı
6
IKBY’de Milletvekili Seçimleri İçin Güvenlik Güçlerinin Oylama Süreci Tamamlandı
7
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Avrupa ile İlişkiler Açıklaması

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor