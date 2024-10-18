İzmir'de Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Tuvalet Görünümlü Gizli Bölmede Yakalandı

İzmir Polisi Tuvalet Görünümlü Gizli Bölmede Firariyi Ele Geçirdi

İzmir'in Buca ilçesinde, firari olarak aranan bir hükümlü, evin banyosunda tuvalet olarak tasarlanmış ve kumandayla açılan gizli bir bölümde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbar sonucunda C.A. ve N.A.'nın bulunduğu adrese baskın düzenledi.

Yapılan arama sırasında evde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, ekibin dikkatini banyodaki klozetin arkasında yer alan dikkat çekici dekorasyon uygulaması çekti. Metal bir parçanın varlığı, polislerin şüphelenmesine neden oldu.

Gizli Bölme Ortaya Çıktı

Klozetin arkasındaki iki menteşeyi fark eden narkotik polisleri, tuvalet görünümlü gizli bölmeyi açığa çıkardı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda söz konusu gizli bölmenin kumandayla açıldığı belirlendi. Bu bölümde, hakkında 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan C.A. ile birlikte, poşet içerisinde 3 bin 612 sentetik ecza ve 3 tüfek ele geçirildi.

C.A. ve N.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanma kararı alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde firari olarak aranan hükümlü, evin banyosunda tuvalet şeklinde tasarlanan ve kumandayla açılan bölmede yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde firari olarak aranan hükümlü, evin banyosunda tuvalet şeklinde tasarlanan ve kumandayla açılan bölmede yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde firari olarak aranan hükümlü, evin banyosunda tuvalet şeklinde tasarlanan ve kumandayla açılan bölmede yakalandı.