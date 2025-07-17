İzmir'de Freni Boşalan Panelvanın Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde trajik bir kaza yaşandı. Birgi Mahallesi'nde yer alan bir bahçede peyzaj çalışması gerçekleştiren 56 yaşındaki Yılmaz Kıran, park halindeki ve sürücüsüz olan 35 AF 9642 plakalı panelvanın freni boşalınca aracın altında kaldı.

Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kıran'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, peyzaj çalışması sırasında panelvanın altında kalan işçi yaşamını yitirdi.