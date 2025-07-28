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İzmir'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

İzmir'de 'Gazze İçin Ses Ver' temalı yürüyüşle İsrail'in saldırıları protesto edildi. STK'lar ve vatandaşlar, dayanışma için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 00:20
İzmir'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

İzmir'de Gazze İçin Dayanışma Yürüyüşü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İzmir'de yürüyüş gerçekleştirildi. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun organizasyonuyla dernekler, sivil toplum kuruluşları, motosiklet kulüpleri ve vatandaşlar, 'Gazze İçin Ses Ver' temasıyla İzmir Fuarı Dokuz Eylül Kapısı önünde toplandı.

Pankartlar ve Sloganlar Eşliğinde Yürüyüş

Grup, 'Filistin özgür olana dek mücadele devam edecek', 'Gazze açlıktan ölüyor', 'Filistinli bebekler için buradayım' ve 'Katiller silah taşır, biz vicdan' yazılı pankartlar taşıyarak yürüyüşe başladı. Motosiklet kulüpleri de konvoy oluşturarak etkinliğe destek verdi.

Atatürk Meydanı'nda Dualar ve Açıklamalar

Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşü sürdüren grup, Konak Atatürk Meydanı

Filistin İçin Mücadele

Grup adına açıklama yapan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Gökhan Temur, 'Filistin'i savunmak, barışı, adaleti ve kardeşliği savunmak demektir' dedi. Temur, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti ve 'Bu dava sadece Filistin'in değil, insanlığın davasıdır' ifadesinde bulundu.

Boykot Çağrısı

Temur, Mücadeleye destek amacıyla İsrail mallarına karşı boykot çağrısında bulunarak, 'Hakkı haykırmaktan, gerçekleri söylemekten geri durmayacağız' vurgusunu yaptı. 'Bugün buradan yükselen her ses, Filistin'e uzanan bir el, Gazze için bir umut olacaktır' şeklinde konuştu ve Gazzeli kardeşlerine saygı duruşunda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İzmir'de yürüyüş...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İzmir'de yürüyüş gerçekleştirildi. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun organizasyonuyla dernekler, sivil toplum kuruluşları, motosiklet kulüpleri ve vatandaşlar, "Gazze İçin Ses Ver" temasıyla İzmir Fuarı Dokuz Eylül Kapısı önünde bir araya gelerek Türk ve Filistin bayraklarıyla Konak Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İzmir'de yürüyüş...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İzmir'de yürüyüş gerçekleştirildi. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun organizasyonuyla dernekler, sivil toplum kuruluşları, motosiklet kulüpleri ve vatandaşlar, "Gazze İçin Ses Ver" temasıyla İzmir Fuarı Dokuz Eylül Kapısı önünde bir araya gelerek Türk ve Filistin bayraklarıyla Konak Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

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