İzmir'de Gelin, Kayınvalidesine Karaciğerini Bağışladı

TEZCAN EKİZLER - İleri derecede karaciğer yetmezliği teşhisi konulan ve çocuklarıyla kan ile doku uyumu bulunmayan 61 yaşındaki Binnaz Kocadal, İzmir'deki bir hastanede gelininden nakledilen dokuyla hayata tutundu.

14 yıllık gelin, hayat kurtardı

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Binnaz Kocadal, 8 ay önce kusma ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kendisine ileri derecede karaciğer yetmezliği teşhisi kondu ve doktorlar nakil gerektiğini bildirdi.

Nakil için organ bekleme listesine alınan Kocadal, bu süreçte İzmir'de bulunan Medical Point Hastanesi'nde takip edilmeye başlandı. Sağlık durumu kötüleşen Kocadal için doktorlar aile içinden donör aradı, ancak yapılan tetkiklerde çocuklarıyla kan ve doku uyumu tespit edilemedi.

Yapılan incelemelerde 14 yıllık gelini 36 yaşındaki Güler Kocadal ile doku ve kan uyumu bulundu. Kayınvalidesinin sağlığına kavuşması için karaciğer dokusunu vermeye karar veren gelininin bağışı sayesinde Kocadal, 3 hafta önce yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Duygular, teşekkürler ve organ bağışı çağrısı

Binnaz Kocadal, AA muhabirine, ileri derecede karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler yaşadığını ve ailesinin özellikle gelininin bu süreçte hep yanında olduğunu söyledi. Organ bağışlarının azlığı nedeniyle umudunun azaldığını belirten Kocadal, "Gelinim 'anne öyle bir şey varsa ben sana ciğerimin yarısını veririm, sen yaşamazsan bizim halimizi ne olacak' dedi, karaciğerini verdi. Gelinimle ilişkilerim güzel, gelinime teşekkür ederim. Artık kardeş olduk." dedi.

Gelin Güler Kocadal ise kayınvalidesiyle doku ve kan uyumunun olduğunu öğrendiğinde bir an bile düşünmeden karaciğer dokusunu vermeye karar verdiğini belirterek, "Allah herkese böyle kayınvalide nasip etsin. Çocuklarıma baktı, büyüttü. Bende sağ olsun emeği çoktur. Bundan sonra gelin kaynana değil de kardeş gibi geçiniriz inşallah. Yakın çevremde beni cesaretimden dolayı kutlayanlar oldu. Organ nakli insan hayatında çok önemli, kişilerin varsa imkanları organlarını vermelerini öneririm." dedi.

Binnaz Kocadal'ın oğlu Hasan Kocadal ise eşinin bu süreçte çok cesur davrandığını belirterek, "Bir gelinin kayınvalidesine karaciğerini vermesi örnek davranış oldu. Yakın çevrem teşekkür etti. Benim için annem çok kıymetli, mutluyum. Allah eşimden razı olsun, kelimeler yetmiyor." diye konuştu.

Nakil ameliyatına katılan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Zafer Önen de, organ naklinin en güzel örneklerinden birini hastanelerinde yaşadıklarını belirterek, "Kayınvalidesinin hayatını kurtarabilmek için kendi canından bir parçasını bağışladı. Kayınvalidesinin hayatta tutunmasını sağladı. Her ikisinin de sağlık durumları iyi." ifadelerini kullandı.