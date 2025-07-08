İzmir'de İki Ayrı Trafik Kazasında 1 Ölü, 15 Yaralı

İzmir'in Foça ve Menderes ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, toplamda 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet A. yönetimindeki 38 ALZ 712 plakalı otomobil, Selçuk-Menderes kara yolunda seyir halindeyken, karşı yönden gelen H.T. (32) idaresindeki 35 CKD 769 plakalı kamyonetle çarpıştı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilin içerisinde bulunan Ksenıa Kravchuk (20)'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki yabancı uyruklu A.K, A.S, A.D ve kamyonetteki Ş.T, A.T, E.T, çevredeki hastanelere sevk edildi. Otomobildeki kişilerin Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde tur rehberi olarak çalıştıkları öğrenildi.

Ayrıca, Foça'da meydana gelen bir başka trafik kazasında, Sedat T. idaresindeki 56 ABE 193 plakalı kamyonet ile I.A. kontrolündeki 35 VC 211 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Bu kazada da sürücüler ile araçlardaki S.T, S.K, H.K, B.A. ve N.A yaralandı ve ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'in Foça ve Menderes ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Sedat T. idaresindeki 56 ABE 193 plakalı kamyonet Foça Gerenköy mevkisinde, İ.A. yönetimindeki 35 VC 211 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Yaralılar, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'in Foça ve Menderes ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Ahmet A. idaresindeki 38 ALZ 712 plakalı otomobil, Selçuk-Menderes kara yolunda seyrederken, karşı yönden gelen H.T. (32) yönetimindeki 35 CKD 769 plakalı kamyonetle çarpıştı.