İzmir'de İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'de çıkan iki orman yangını, etkili müdahalelerle kontrol altına alındı. Hamzahocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbarın ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangın söndürme çalışmalarına 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozerle hızla müdahale etti.

Yangın ekiplerinin üstün çabaları sayesinde kontrol altına alındı.

İzmir Çevre Yolu'nda Farklı Bir Yangın Olayı

Öte yandan, İzmir Çevre Yolu'nda, Bornova ilçesindeki Işıkkent Mahallesi yakınlarında, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir tırda yangın çıktı. Bu yangın, rüzgarın etkisiyle otoyol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Bölgedeki durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangına 4 helikopter, 5 arazöz, su ikmal aracı ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Ekiplerin başarılı çalışmalarıyla bu yangın da kontrol altına alındı.

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.