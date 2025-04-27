İzmir'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

İzmir'de Kaza: 4 Yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen bir trafikkaza sonucunda 4 kişi yaralandı. Kazanın, İstanbul Caddesi Yanyolu mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Kazanın Detayları

Çarpışmaya, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 SC 697 plakalı otomobil ile başka bir otomobilin karıştığı ifade edildi. Çarpışmanın etkisiyle 35 SC 697 plakalı araç, kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarparak ters döndü.

Yaralılar ve Müdahale

Olay sırasında 35 SC 697 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hemen kaza yerine intikal etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Ulaşımda Aksama Yaşandı

Kaza nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonucu tekrar trafiğe açıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.