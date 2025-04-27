DOLAR
38,4 -0,05%
EURO
43,53 0,41%
ALTIN
4.096,83 -0,07%
BITCOIN
3.607.610,92 0,42%

İzmir'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın ayrıntıları haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 23:47
İzmir'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

İzmir'de Kaza: 4 Yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen bir trafikkaza sonucunda 4 kişi yaralandı. Kazanın, İstanbul Caddesi Yanyolu mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Kazanın Detayları

Çarpışmaya, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 SC 697 plakalı otomobil ile başka bir otomobilin karıştığı ifade edildi. Çarpışmanın etkisiyle 35 SC 697 plakalı araç, kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarparak ters döndü.

Yaralılar ve Müdahale

Olay sırasında 35 SC 697 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hemen kaza yerine intikal etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Ulaşımda Aksama Yaşandı

Kaza nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonucu tekrar trafiğe açıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Heyelan: Oto Yıkamada Bir Kişi Yaralandı
2
Kocaeli'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı
3
Çorum'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı!
4
Şırnak'ta Nuh'un Sofrası Yöresel Lezzetler Yarışması Düzenlendi
5
Aydın'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
6
Kumluca Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu Başpehlivan Oldu
7
5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Kahramanmaraş'ta Başladı

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor