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İzmir'de İZSU'nun Atık Su Tesisi Projesine Tepkiler Büyüyor

İzmir'de İZSU'nun planladığı atık su arıtma tesisi projesi, mahalle sakinlerinden büyük tepki topladı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 14:22
İzmir'de İZSU'nun Atık Su Tesisi Projesine Tepkiler Büyüyor

İZSU'nun Projesine Tepkiler Yağdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılması planlanan Karabağlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesi, yerel halktan büyük tepki aldı.

Toplantı ve Tepkiler

Bozyaka Bölgesi'nde gerçekleştirilen "Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı" toplantısında, mahalle muhtarları ve vatandaşlar projeye karşı olduklarını dile getirerek kafeyi terk etti. Toplantı sırasında ellerinde "Karabağlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan vatandaşlar, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın toplantıya katılmamasını eleştirdi.

Belediyeden Yanıt

Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Avni Atayol, vatandaşlarla görüşerek projeye yönelik endişeleri dinledi. Diğer bir belediye başkan yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer ise, tesis projesine karşı açılan davanın süregeldiğini belirtti.

Yerli Muhtarlar ve Halkın Görüşleri

Cennetoğlu Mahallesi Muhtarı Murat Yavuz, proje hakkında kararlılık sergileyerek, "Yasal çerçeveler içerisinde her türlü eylemimizi yapacağız, çekinmeyeceğiz. Burada insanların nefes alacağı bir alan kalmadı," dedi. Ayrıca, Osman Aksüner Mahallesi Muhtarı Murat Toprak ve General Asım Gündüz Mahallesi Muhtarı Saim Keskin de projeye karşı olduklarını ifade ettiler.

Mahalle sakinlerinden Şerife Topal, okul yapılıp yanına atık su tesisinin inşa edilmesini mantıksız bulduğunu belirtti. Yerel halkın bu projeye karşı duruşu, düzenlenen toplantılarda net bir şekilde ortaya konarak, projenin geleceği belirsizliğini koruyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) yapmayı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) yapmayı planladığı Karabağlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesi tepkilere neden oldu. Toplantıya katılan mahalle muhtarlarıyla vatandaşlar, projeye tepki olarak kafeyi terk etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) yapmayı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) yapmayı planladığı Karabağlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesi tepkilere neden oldu. Toplantıya katılan mahalle muhtarlarıyla vatandaşlar, projeye tepki olarak kafeyi terk etti.

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