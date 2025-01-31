İzmir'de Kaçak 2,8 Ton Kırmızı Et ve 1 Ton Balık Ele Geçirildi

İzmir'in Konak İlçesinde Kaçak Et ve Balık Operasyonu

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 2,8 ton kaçak ve bozulmuş kırmızı et ile 1 ton balık ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir depoda tüketim için uygun olmayacak ürünlerin bulunduğu ihbarı üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti.

Denetim ve Ceza Süreci

Denetimler sonucunda, ele geçirilen kaçak ürünler arasında yer alan 2,8 ton kırmızı et ve 1 ton balık, derhal depodan kaldırıldı. Depo mühürlenmiş olup, işletmeye toplam 336 bin 902 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, işletmede bulunan dil balığı için av yasağının ihlal edilmesi nedeniyle 37 bin 770 lira ek ceza kesildi.

Bu tür denetimlerin, gıda güvenliğini sağlamak adına düzenli olarak devam edeceği bildirildi.