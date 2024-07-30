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İzmir'de Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 18 Bin 700 Litre Ele Geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonda 18 bin 700 litre kaçak etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 16:32
İzmir'de Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 18 Bin 700 Litre Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu

İzmir'de yapılan geniş çaplı bir operasyonda, toplamda 18 bin 700 litre kaçak etil alkol ile sahte içki imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Başarılı Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, sağlıksız koşullarda üretilen kaçak alkol ve sahte içki konusunda titiz bir çalışma yürüttü. Operasyon, Bornova, Torbalı, Çeşme, Balçova ve Karabağlar ilçelerinde gerçekleşti.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan baskınlar sonucunda, 4 araç, 1 iş yeri, 1 ev ve 1 depoda yapılan aramalarda, aşağıdaki malzemeler ele geçirildi:

  • 18 bin 700 litre etil alkol
  • 2 bin 600 sahte içki etiket ve kapak
  • 41 içki üretiminde kullanılan aroma
  • 9 etil alkol üretim makinesi
  • 6 bin 640 dolu makaron
  • 4 bin 444 paket gümrük kaçağı sigara
  • 2 bin 200 boş makaron
  • 903 elektronik sigara cihazı
  • 290 gümrük kaçağı puro
  • 151 kilogram kıyılmış tütün
  • 2 sigara sarma makinesi

Operasyonun ardından, yakalanan 8 kişi hakkında hukuki işlemler başlatıldığı bildirildi.

İzmir'de, kaçak 18 bin 700 litre etil alkol ile sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ele...

İzmir'de, kaçak 18 bin 700 litre etil alkol ile sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'de, kaçak 18 bin 700 litre etil alkol ile sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ele...

İzmir'de, kaçak 18 bin 700 litre etil alkol ile sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'de, kaçak 18 bin 700 litre etil alkol ile sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ele...

İzmir'de, kaçak 18 bin 700 litre etil alkol ile sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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