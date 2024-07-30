İzmir'de Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 18 Bin 700 Litre Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu

İzmir'de yapılan geniş çaplı bir operasyonda, toplamda 18 bin 700 litre kaçak etil alkol ile sahte içki imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Başarılı Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, sağlıksız koşullarda üretilen kaçak alkol ve sahte içki konusunda titiz bir çalışma yürüttü. Operasyon, Bornova, Torbalı, Çeşme, Balçova ve Karabağlar ilçelerinde gerçekleşti.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan baskınlar sonucunda, 4 araç, 1 iş yeri, 1 ev ve 1 depoda yapılan aramalarda, aşağıdaki malzemeler ele geçirildi:

18 bin 700 litre etil alkol

2 bin 600 sahte içki etiket ve kapak

41 içki üretiminde kullanılan aroma

9 etil alkol üretim makinesi

6 bin 640 dolu makaron

4 bin 444 paket gümrük kaçağı sigara

2 bin 200 boş makaron

903 elektronik sigara cihazı

290 gümrük kaçağı puro

151 kilogram kıyılmış tütün

2 sigara sarma makinesi

Operasyonun ardından, yakalanan 8 kişi hakkında hukuki işlemler başlatıldığı bildirildi.

İzmir'de, kaçak 18 bin 700 litre etil alkol ile sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'de, kaçak 18 bin 700 litre etil alkol ile sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'de, kaçak 18 bin 700 litre etil alkol ile sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.