İzmir'de Karşıyaka Belediyesi İşçileri Maaşlarını Alamıyor, Eylem Yaptı

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi İşçileri Eylem Düzenledi

İzmir'de, maaşlarını alamadıklarını söyleyen Karşıyaka Belediyesi işçileri, hizmet binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Eyleme katılan işçiler, üzerinde "Emek ucuz, hayat pahalı. Bu böyle gitmez, hakkımızı istiyoruz. Geçinemiyoruz" yazılı pankartlar açtı ve çeşitli sloganlar attılar.

Genel-İş Sendikası'ndan Açıklama

Olayla ilgili olarak açıklama yapan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Sekreteri Güntay Kıray, işçilerin yaklaşık 5 yıldır maaşlarının parça parça yatırıldığını belirtti. Kıray, alın terlerinin kurumadan maaşlarını almak istediklerini vurgulayarak, zam taleplerinin bulunmadığını, ancak maaşların düzenli olarak ödenmesini istediklerini kaydetti.

Kıray, yönetimden sürekli çözüm sözü verildiğini, yerel seçimlerden sonra göreve gelen yönetimin de sorunu 6 ay içerisinde çözeceğini ifade etti. "Şubat maaşının 6. taksiti yattı, maaş henüz tamamlanmadı. Mart, nisan, mayıs, haziran maaşlarımız yatmadı. Bir insan 4-5 ay evine maaş götürmeden nasıl yaşayabilir?" diyerek durumlarının ciddiyetine dikkat çekti.

Kıray, bu durumun yaklaşık 1800 işçiyi mağdur ettiğini aktardı. Eyleme katılan diğer işçiler de benzer sorunlarını dile getirirken, sürekli borç içinde yaşayan ailelerin huzurunun kalmadığını ifade ettiler.

Belediye Hizmetlerinde Aksamalar

Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, eylemde yaptığı konuşmada araçların bozuk, personelin yetersiz olduğunu ve bu nedenle belediye hizmetlerinin aksadığını belirtti.

İzmir'de maaşlarını alamadıklarını belirten Karşıyaka Belediyesi işçileri, oturma eylemi gerçekleştirdi. Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, konuşma yaptı.

İzmir'de maaşlarını alamadıklarını belirten Karşıyaka Belediyesi işçileri, oturma eylemi gerçekleştirdi. Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, konuşma yaptı.