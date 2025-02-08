İzmir'de Kenevir Yetiştiren Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, evinde kurduğu sera ile kenevir yetiştiren bir zanlı, düzenlenen operasyonla tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nın Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir kişinin evinde uyuşturucu üretimi yaptığına dair ihbar aldı.

Yapılan çalışma sonucunda, hedef adrese baskın düzenleyen ekipler, evin bir odasında led aydınlatma ve kapalı havalandırma sistemi bulunan bir sera düzeneğinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Bozulan seradaki aramalarda; 6 tabanca, 100 mermi, 55 gram esrar, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirmek için kullanılan malzemeler, 196 sentetik hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 600 lira ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan H.E., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Konak ilçesinde kenevir yetiştirmek için evinin bir odasına sera kurduğu belirlenen zanlı tutuklandı. Yapılan aramada 6 tabanca, 100 mermi, 55 gram esrar, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirmek için kullanılan malzemeler, 196 sentetik hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 600 lira ele geçirildi.