İzmir'de Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

İzmir'in Ferahlı Mahallesi'nde, iki komşu arasında çıkan anlaşmazlık, bıçaklı kavgaya dönüştü. A.M.Z. (47) ile E.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa süre içinde kavgaya evrildi.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte, A.M.Z. bıçakla yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine, hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine hızlıca ulaşan sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüpheli E.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.